Devletten ev hanımlarına 1.000 TL nakit para! 2 ayda bir verilecek! TC kimlikle gidip PTT’den alabilirsiniz! Karşılığı yok, maaş gibi ödeme...

Kadınlara birçok alanda destekler sağlanıyor. Özellikle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadınlar oluşturuyor. Eşi vefat eden kadınlar için ayrıca pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ödemeler iki ayda bir olacak şekilde 1.000 lira olarak yapılıyor. İşte kadınlara verilen destekler hakkında detaylar!