Devletten ev hanımlarına 1.000 TL nakit para! 2 ayda bir verilecek! TC kimlikle gidip PTT'den alabilirsiniz! Karşılığı yok, maaş gibi ödeme...
Devlet zor durumda kalan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere bütçe imkanları ölçüsünde destek sağlamaya devam ediyor. Özelliklere kadınlara yönelik yardımlar dikkat çekiyor. Eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar daha çok yararlanıyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmak yetiyor. İşte kadınlara özel yapılan yardımlar haberimizde...
26.09.2022 13:47 - Son Güncelleme: 26.09.2022 13:47
Kadınlara birçok alanda destekler sağlanıyor. Özellikle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadınlar oluşturuyor. Eşi vefat eden kadınlar için ayrıca pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ödemeler iki ayda bir olacak şekilde 1.000 lira olarak yapılıyor. İşte kadınlara verilen destekler hakkında detaylar!