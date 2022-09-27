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Haberler Ekonomi Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi... 0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü!

Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi... 0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü!

Araç fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne zaman? soruları otomobil piyasasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle hükümetin sıfır otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı getirmesinin ardından beklenti oluştu. Araç pazarında son aylarda yaşanan gelişmeler fiyatlarda ani düşüşü de beraberinde getirdi. İşte gelişmelerin detayları ve 0 ve 2. el otomobil fiyatları: Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen fiyatları...

27.09.2022 08:41 - Son Güncelleme: 27.09.2022 08:42
0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü! Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...

Araba almak isteyen vatandaşlara müjde! Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik göze çarptı. Fiyatlardaki düşüş bir hayli dikkat çekti. Yaz aylarını geride bırakırken bu dönemde otomobil alma niyetinde olanlar için güzel haber geldi. Yüzde 12-15 arasında düşüş yaşandı vatandaşlar heyecanlandı. Sektör temsilcilerinden 'Eylül' uyarısı geldi. Bu ay bitmeden hemen kapın! Ucuza ikinci el ve sıfır kilometre araç almanın tam zamanı! İşte güncel Eylül 2022 0 ve 2. el Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi...

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0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü! Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...

Eylül ayı bitmeden kapın! Bu ay otomobil almanın tam zamanı olduğu vurgulandı. Ekim ayına yaklaşırken 0 ve 2. el otomobil fiyatları gündeme geldi.

0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü! Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...

Sektör temsilcileri araç almanın şimdi doğru aman olduğunu söylüyor.

0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü! Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesi, geçtiğimiz Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü! Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...

Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

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