Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi... 0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü!

Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.