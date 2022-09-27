Araç pazarı ters düz oldu %15! Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen İNDİRİMLİ araç fiyat listesi... 0 ve 2. el otomobil fiyatları düştü!
Araç fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne zaman? soruları otomobil piyasasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle hükümetin sıfır otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı getirmesinin ardından beklenti oluştu. Araç pazarında son aylarda yaşanan gelişmeler fiyatlarda ani düşüşü de beraberinde getirdi. İşte gelişmelerin detayları ve 0 ve 2. el otomobil fiyatları: Ford, Hyundai, Opel, Kia, Fiat Dacia, Volkswagen fiyatları...
27.09.2022 08:41 - Son Güncelleme: 27.09.2022 08:42
Araba almak isteyen vatandaşlara müjde! Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik göze çarptı. Fiyatlardaki düşüş bir hayli dikkat çekti. Yaz aylarını geride bırakırken bu dönemde otomobil alma niyetinde olanlar için güzel haber geldi. Yüzde 12-15 arasında düşüş yaşandı vatandaşlar heyecanlandı. Sektör temsilcilerinden 'Eylül' uyarısı geldi. Bu ay bitmeden hemen kapın! Ucuza ikinci el ve sıfır kilometre araç almanın tam zamanı! İşte güncel Eylül 2022 0 ve 2. el Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi...