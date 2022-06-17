Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17'yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış

Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17'yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış

Temmuz'da memur ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara ve hastalara yapılan ödemeler de artacak. 65 yaş aylığında 452, evde bakım aylığında 981 lira artış göründü...

Çığıl Ön Yener
17.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 17.06.2022 07:01
Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17’yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış

Temmuz milyonlar için zam ayı olacak. Memurların, emeklilerin maaşı artarken; sosyal yardımlar da zamlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17’yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış

Memur maaş katsayısındaki artış; yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara ve hastalara yapılan ödemeleri yükseltecek.

Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17’yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış

Ne kadar artış olacağı konusunda ipucu da var.

Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17’yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış

Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17’yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 35.14'e ulaştı.

SON DAKİKA