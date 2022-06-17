Sosyal yardımlara Temmuz zammı! Enflasyon farkıyla yüzde 39.17'yi buldu... 65 yaş aylığına 452, evde bakım yapana 981 TL artış
Temmuz'da memur ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara ve hastalara yapılan ödemeler de artacak. 65 yaş aylığında 452, evde bakım aylığında 981 lira artış göründü...
17.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 17.06.2022 07:01
Temmuz milyonlar için zam ayı olacak. Memurların, emeklilerin maaşı artarken; sosyal yardımlar da zamlanacak.
Memur maaş katsayısındaki artış; yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara ve hastalara yapılan ödemeleri yükseltecek.
Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.