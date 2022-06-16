Üç maaş birden alabilirsiniz! Ne zaman emekli olurum? 3600 ek gösterge, SSK - Bağ-Kur emeklileri, EYT ve tazminat...
Emekli olmak, her çalışanın en büyük hayalinden biri... Emekli olup maaş alabilmek için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşı gibi şartları yerine getirmek mühim. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, okurlarından gelen "Ne zaman emekli olabilirim?, Tazminatımı nasıl alırım?, Staj sigortası nasıl emeklilik hesabında kullanılır?" şeklindeki soruları cevapladı. İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...
16.06.2022 19:42 - Son Güncelleme: 16.06.2022 19:49
Ne zaman emekli olabilirim? Tazminatımı nasıl alırım? Hem eşimin maaşını hem de kendi emekli maaşımı alabilir miyim? Staj sigortası nasıl emeklilik hesabında kullanılır? Kanser hastalarına maaş nasıl bağlanır?
Eşlerden birisi vefat ettiğinde diğer eşe dul maaşı bağlanır. Çocuklara ise yetim maaşı bağlanır. Vefat eden eşin maaşını diğer eş çalışıyor da olsa emekli de olsa alabilir. Hatta hem emekli hem de çalışıyorsa eşinin maaşı ile birlikte üç maaş birden alabilir. Burada çalışmayan eşe maaş yüzde 75 oranında bağlanırken çalışan eşe yüzde 50 oranında bağlanır. Dul maaşı kadın erkek tüm eşi vefat edenlere bağlanır. Yetim maaşında ise çalışmama şartı bulunuyor.