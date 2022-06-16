Üç maaş birden alabilirsiniz! Ne zaman emekli olurum? 3600 ek gösterge, SSK - Bağ-Kur emeklileri, EYT ve tazminat...

Eşlerden birisi vefat ettiğinde diğer eşe dul maaşı bağlanır. Çocuklara ise yetim maaşı bağlanır. Vefat eden eşin maaşını diğer eş çalışıyor da olsa emekli de olsa alabilir. Hatta hem emekli hem de çalışıyorsa eşinin maaşı ile birlikte üç maaş birden alabilir. Burada çalışmayan eşe maaş yüzde 75 oranında bağlanırken çalışan eşe yüzde 50 oranında bağlanır. Dul maaşı kadın erkek tüm eşi vefat edenlere bağlanır. Yetim maaşında ise çalışmama şartı bulunuyor.