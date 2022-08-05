İŞKUR’dan paketleme işiyle en az 5.500 TL maaş! Başvuru ekranı aktif edildi! İlköğretim mezunu ev hanımları sabah 7 akşam 5 saatleri arasında...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesindeki iş ilanlarını güncelledi. Paketleme işçisi alımları başladı. Buna göre fabrika ve üretim tesislerinde paketle işleri ile ilgili yüzlerce iş ilanı yayımladı. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, Türkiye geneli paketleme işçisi alımı yapılacak. Paketleme işi ile ilgili yayınlanan ilanlara ait detaylar haberimizde..