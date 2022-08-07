Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular az evvel başladı! TOKİ'den 37 bin TL verene brüt 86,34 2+1 daire! İstanbul, Tekirdağ, Sivas...
Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ müjdeyi duyurdu! Kiradan daha ucuz taksit ödemeleri ile nihayetinde ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ projeleri kapsamında yeni konut satışlarını duyurdu. OKİ'nin satışa sunduğu ucuz konut projeleri ile dar gelirli vatandaşlar hayallerine kavuşuyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacak olan yeni TOKİ projesinin detayları belli oldu. İşte ayrıntılar...
TOKİ'nin güncel konut satışlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Batman, Çorum, Hakkari, Kütahya, Kars, Karaman ve daha bir çok ilde 2+1, 3+1 odalı dairelerin satışları başladı. brüt 86,34, net 69,81 daire 374.327,90 TL'ye satılıyor. %10 (37.432,79) peşinatla aylık 1.871 TL taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Vade sayısını da 180 olarak duyuran TOKİ söz konusu bu ve diğer konutları kuralı satış yöntemiyle sahiplerine teslim edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında da gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
Proje adı: GİRESUN İLİ, MERKEZ İLÇESİ AKSU MAHALLESİ 595 KONUT
Başvuru dönemi: 22.08.2022 - 26.08.2022
Proje adı: HAKKARİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GAZİ MAHALLESİ 297 ADET KONUT
Başvuru dönemi: 17.08.2022 - 26.08.2022
TOKİ'nin güncel konut satışlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 81 il için uygun fiyata konut müjdesi verdi. TOKİ sosyal konut projesi ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde yapılacak konutlarla kiraların da azalması hedefleniyor. Erdoğan'ın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" diyerek müjdelediği yeni TOKİ projesinin detayları şöyle...