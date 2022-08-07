Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular az evvel başladı! TOKİ'den 37 bin TL verene brüt 86,34 2+1 daire! İstanbul, Tekirdağ, Sivas...

TOKİ'nin güncel konut satışlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Batman, Çorum, Hakkari, Kütahya, Kars, Karaman ve daha bir çok ilde 2+1, 3+1 odalı dairelerin satışları başladı. brüt 86,34, net 69,81 daire 374.327,90 TL'ye satılıyor. %10 (37.432,79) peşinatla aylık 1.871 TL taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Vade sayısını da 180 olarak duyuran TOKİ söz konusu bu ve diğer konutları kuralı satış yöntemiyle sahiplerine teslim edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında da gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...