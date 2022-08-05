Nadasa bırakacaktı pelemir ekti jet yakıtı üretilecek

Yani bir çeşit çıkarmışlar. Bunu teşhir etmişler. Yağ oranına baktık, yağın kalitesine baktık. Sanayi için uygun mu değil mi ona baktık. Pelemir bakıldığı zaman çok güzel çevreci bir biyoyakıt. Çok az gübre atarak ve hiç ilaç kullanmayarak pelemir üretimi yapılabiliyor. Bir de bunun küspesi var.