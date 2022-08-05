Nadasa bırakacaktı pelemir ekti jet yakıtı üretilecek
Anadolu'da 400 yıllık bir geçmişe sahip olan pelemir bitkisinden yağ ve küspenin yanı sıra jet yakıtı üretilmesi için başlatılan projede Ankara ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 5 şehirde binlerce dönümlük alana ekim yapıldı. Eskişehir'de pelemirin hasadına katılan proje uygulayıcısı özel şirketin tarımsal projeler yöneticisi Nezih Suyaran, ekmeğin raf ömrünü uzatan, yağından ve küspesinden faydalanılan pelemir bitkisinin aynı zamanda biyoyakıt ham maddesi olduğunu ifade ederek, "Pelemir bitkisinden jet yakıtı üretilebilecek. Türkiye'de bunun çalışmaları ve bütün Ar-Ge'si tamamlandı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve özel bir tarımsal enerji şirketi iş birliğiyle Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Bursa, Afyon ve Konya'da nadasa bırakılan tarlalarda pelemir bitkisi üretimi için binlerce dekarlık alana ekim yapıldı. Yağ ve küspe üretiminin yanı sıra biyoyakıt ham maddesi olan pelemir bitkisinden dekar başına 135 kiloya varan verim sağlandı.
'BAKANLIK VE TÜBİTAK DESTEKLİ'
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 33 dönümde hasadı yapılan pelemirin hasadına katılan özel şirketin tarımsal projeler yöneticisi Nezih Suyaran, pelemirin Anadolu'da 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Sadece Eskişehir'de 600 dekarlık alanda pelemir ekili olduğunu, bakanlıklar ve TÜBİTAK destekli projeyle farklı genotipleri toplayarak en yüksek verim ve yağ oranına sahip türleri araştırdıklarını ifade eden Suyaran, "Ankara'daki Merkez Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü, bundan 10 yıl önce toplamışlar genotiplerini ve buradan 'Karahan' adlı bir tip çıkarmışlar.