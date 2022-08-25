İŞKUR'dan KPSS sınav puan şartsız TYP müjdesi! Okullara 18-36 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! Milli Eğitim Bakanlığı 22 bin 770 personel alımı il il kontenjan
Beklenen TYP duyurusu geldi. Binlerce kişi TYP alımlarını bekliyordu. Ve son dakika duyuruldu. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere okullara TYP kapsamında 22 bin 770 kişilik personel alımı yapılacak. Temizlik personeli alımlarına başvuru için araştırmalar yapılmaya başlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler il il kontenjanları araştırıyor. Peki hangi illerde TYP alımı yapılacak? 2022 TYP başvuru şartları neler? MEB TYP başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...
25.08.2022 11:13 - Son Güncelleme: 25.08.2022 11:14
İŞKUR'dan sınav puan şartsız TYP müjdesi geldi. Her yıl Ağustos ayında Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında binlerce kişi geçici süreliğin işlere yerleştiriliyor. 2022 yılında da beklenen duyuru geldi ve İŞKUR TYP başvuru ekranı aktif edildi. 65 ayrı ilde okullara temizlik personeli alımı İŞKUR başvuruları başladı. Peki İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? İşte il il kontenjan ve başvurular hakkında detaylar...
MEB OKULLARA TYP İLE TEMİZLİ PERSONELİ ALIMI BAŞLADI!
SON DAKİKA TYP HABERLERİ! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) TYP kapsamında 22 bin 770 kişilik personel alımı yapıyor.