İŞKUR’dan KPSS sınav puan şartsız TYP müjdesi! Okullara 18+36 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! Milli Eğitim Bakanlığı 22 bin 770 personel alımı il il kontenjan

İŞKUR'dan sınav puan şartsız TYP müjdesi geldi. Her yıl Ağustos ayında Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında binlerce kişi geçici süreliğin işlere yerleştiriliyor. 2022 yılında da beklenen duyuru geldi ve İŞKUR TYP başvuru ekranı aktif edildi. 65 ayrı ilde okullara temizlik personeli alımı İŞKUR başvuruları başladı. Peki İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? İşte il il kontenjan ve başvurular hakkında detaylar...