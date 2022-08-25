Brent petrol yükseldi BENZİN MOTORİNE FLAŞ ZAM! Haber bu sabah geldi! 101,76 dolar! 25 Ağustos EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, LPG...

Motorinin litre fiyatına peş peşe zam! Son olarak 23 Ağustos'ta da benzinin litresine 82 kuruşluk zam yapılmış, litresi ortalama 21.15 liraya yükselmişti. Ardından 25 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 95 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından megakent İstanbul'da ortalama motorin litre satış fiyatı 25.97 liraya yükseldi. Yeni zam da yolda! Sektör temsilcilerinden yeni zam duyurusu yapıldı. İşte detaylar...