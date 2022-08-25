Brent petrol yükseldi BENZİN MOTORİNE FLAŞ ZAM! Haber bu sabah geldi! 101,76 dolar! 25 Ağustos EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, LPG...
Son dakika 25 Ağustos 2022 itibariyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,76 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına am olarak yansıdı. Haber bu sabah geldi. Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 101,76 dolar oldu. İstanbul dahil 81 ildeki sürücülere kötü haber! İşte 25 Ağustos EPGİS akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot, LPG...
25.08.2022 10:15 - Son Güncelleme: 25.08.2022 10:42
Motorinin litre fiyatına peş peşe zam! Son olarak 23 Ağustos'ta da benzinin litresine 82 kuruşluk zam yapılmış, litresi ortalama 21.15 liraya yükselmişti. Ardından 25 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 95 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından megakent İstanbul'da ortalama motorin litre satış fiyatı 25.97 liraya yükseldi. Yeni zam da yolda! Sektör temsilcilerinden yeni zam duyurusu yapıldı. İşte detaylar...
MOTORİNE 95 KURUŞ ZAM!
Öte yandan motorinin litre fiyatının 25 Ağustos 2022 Perşembe günü itibarıyla 95 kuruş zam geldi. Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin litre satış fiyatı 25.97 liraya yükseldi.