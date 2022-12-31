İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı! 18-45 yaş, en az 8.500 TL maaşla işçi alımı yapılacak! İşte kadrolar...

2 Ocak 2023 İtibariyle İŞKUR açık kontenjanları! Türkiye İş Kurumu temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur için yeni iş ilanları yayınladı. Tüm memur adaylarına müjde. İŞKUR'da çalışmak isteyen herkesin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Başta İstanbul olmak üzere onlarca il KPSS'siz alışveriş içeren ilanlar arasında yer alıyor.