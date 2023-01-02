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Haberler Ekonomi Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! 2 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...

Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! 2 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...

Mazot gübre desteği ile ilgili araştırmalar son günlerde hızlandı. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin uygulanacağı tarihe odaklandı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor.Peki Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor? 2023 Mazot gübre desteği ne kadar? İşte detaylar!

takvim.com.tr
02.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:02
1 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...

Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, çiftçilere 2023 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

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1 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci geçtiğimiz hafta, "1 milyar 318 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" müjdesini verdi.

1 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...

Mazot ve gübre desteği ne kadar?

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek.

1 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

1 Ocak 2023 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği güncel listesi! Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2,4,6,8 olanlar...

Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz.

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