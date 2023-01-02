Ocak 2023'te yürürlüğe girenler LİSTESİ! Asgari ücret, harç-pul bedelleri, ehliyet-pasaport ücretleri, ulaşım tarifesi...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Asgari ücretten, harç pul bedellerine, pasaport ücretlerinden bankacılığa kadar hayatımıza yeni değişiklikler gelecek. Ocak 2023'ten itibaren resmen başladı. İşte merak edilenler.
02.01.2023 11:13 - Son Güncelleme: 02.01.2023 11:16
Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.