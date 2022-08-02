İŞKUR’dan en az 5000 TL’lik ek iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın! Ev hanımlarına ve öğrencilere müjde!

Türkiye İş Kurumu yayınlamış bulunduğu özel sektör ve kamu sektörü ilanlarına ek olarak, ev işi ilanları da yayınlamaya başladı. Pandemiden itibaren çoğalan ev çalışmalarına dahil olan kurum, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına, eğitim masraflarını çıkarmak isteyen öğrencilere ve detaylı sebeplerden dolayı dışarıda çalışamayan vatandaşlara, evden çalışma olanağı sunduğunu açıkladı.