İŞKUR'dan en az 5000 TL'lik ek iş fırsatı! Tek tık ile kazanmaya başlayın! Ev hanımlarına ve öğrencilere müjde!
Türkiye İş Kurumu yeni dönemde detaylı sebeplerden dolayı evden çalışmayı tercih eden vatandaşlara müjdesini verdi. Kurum, resmi internet sitesi aracılığı ile onlarca ev işi ilanı yayınladı. Milyonlarca vatandaş doğrultusundan "Evde Ek İşçi Başvuru Şartları Nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Evde paketleme işine başvuracak erkek adaylar askerliklerini yapmış olması gerekirken 18 Yaşını Doldurmuş olmalı, 50 yaşından ufak olunmalı, Anayasal düzene karşı bir suç işlememiş olmamak, Daha evvel kamu çalışanı ise yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmalı, Kamu haklarından mahrum olmamalı, Emekli maaşı alınmamalı bulunduğu bildirildi.
02.08.2022 16:33 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:33
Türkiye İş Kurumu yayınlamış bulunduğu özel sektör ve kamu sektörü ilanlarına ek olarak, ev işi ilanları da yayınlamaya başladı. Pandemiden itibaren çoğalan ev çalışmalarına dahil olan kurum, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına, eğitim masraflarını çıkarmak isteyen öğrencilere ve detaylı sebeplerden dolayı dışarıda çalışamayan vatandaşlara, evden çalışma olanağı sunduğunu açıkladı.