Sosyal konut müjdesi heyecan yarattı! Bakan Murat Kurum: Kiralar ve konut fiyatları düşecek
Başkan Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi büyük heyecan yaratırken; Bakan Murat Kurum da 'Tüm detaylar Eylül'de netleşecek. Kiralar ve konut fiyatları düşecek' dedi...
03.08.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.08.2022 06:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi vatandaşları sevindirirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projenin önümüzdeki ay netleşeceğini söyledi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Pandeminin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi. "Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" diyen Kurum, "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.