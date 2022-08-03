Sosyal konut müjdesi heyecan yarattı! Bakan Murat Kurum: Kiralar ve konut fiyatları düşecek

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Pandeminin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi. "Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" diyen Kurum, "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.