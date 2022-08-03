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Sosyal konut müjdesi heyecan yarattı! Bakan Murat Kurum: Kiralar ve konut fiyatları düşecek

Başkan Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi büyük heyecan yaratırken; Bakan Murat Kurum da 'Tüm detaylar Eylül'de netleşecek. Kiralar ve konut fiyatları düşecek' dedi...

03.08.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.08.2022 06:55
Başkan Erdoğan 81 ilde konut müjdesi büyük heyecan yaratırken, Murat Kurum’dan ipuçları geldi: Kiralar ve konut fiyatları düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi vatandaşları sevindirirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projenin önümüzdeki ay netleşeceğini söyledi.

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Başkan Erdoğan 81 ilde konut müjdesi büyük heyecan yaratırken, Murat Kurum’dan ipuçları geldi: Kiralar ve konut fiyatları düşecek

Bakan Kurum, projenin tüm detaylarını Eylül'de Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı bilgisini verdi.

Başkan Erdoğan 81 ilde konut müjdesi büyük heyecan yaratırken, Murat Kurum’dan ipuçları geldi: Kiralar ve konut fiyatları düşecek

Fiyatlarda son dönemlerde suni bir artış olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin gerilemeye başladığını söyledi.

Başkan Erdoğan 81 ilde konut müjdesi büyük heyecan yaratırken, Murat Kurum’dan ipuçları geldi: Kiralar ve konut fiyatları düşecek

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Pandeminin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi. "Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" diyen Kurum, "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan 81 ilde konut müjdesi büyük heyecan yaratırken, Murat Kurum’dan ipuçları geldi: Kiralar ve konut fiyatları düşecek

TOKİ EVLENDİRECEK
■ Konutlar 81 ilde yapılacak.
■ Kira öder gibi ev sahibi olunacak.
■ 240 aya varan vade yapılacak.

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