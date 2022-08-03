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Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor! Paranızı PTT'ye gidip alacaksınız

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz hususu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, alakalı yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.

takvim.com.tr
03.08.2022 09:06 - Son Güncelleme: 03.08.2022 09:06
Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor! Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz hususu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, alakalı yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.

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Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor! Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elektrik Faturası Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modellerinden birisi olarak karşımıza çıkan elektrik faturası yardımı, hane içi birey başına düşen aylık ortalama kazancı asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olan gereksinim sahiplerini kapsamaktadır.

Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor! Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız

Hem de yeni karar ile eş güdümlü tedavilerini evden devam ettiren süreğen hastalar da söz hususu yardımdan yüzde 5 daha çok yararlanabilmektedir.

Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor! Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik faturası yardımının güncel tutarlarını, hane içersinde yaşam sürdüren birey sayılarına göre belirlemiştir.

Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor! Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız

Bu kapsamda açıklama yapan bakanlık, en düşük yardımın 137 TL, en yüksek yardımın ise 206 TL olduğunu bildirmiştir.

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