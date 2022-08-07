ATM kartınıza maksimum 5 dakikada yatacak! Emekliye 8.000 TL ödeme! Aylık net geliri 3.500 TL ve üzeri olan SSK, Bağkur, 4C'lilere 40 yılda 1 gelir dedirten fırsat!
Kamu ve özel bankalar emekli vatandaşlar için kampanya yarışına girdiler. Bu anlamda promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin bankalar tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bazı bankalar iki tane otomatik ödeme talimatı talep ederken, bazı bankalar ise şart aramamaktadır. Söz hususu promosyondan faydalanmak isteyen emeklilerin 3 sene maaş çekme sözü vermeleri gerekiyor. Ödeme tutarı 7.750 TL'ye kadar yükseldi. Birçok emekli promosyon haberleri sonrası bankalara akın ederken, şube önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu!
Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, 7 bin lirayı bile aştı.
Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. İşte bazı kampanyalar:
* AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.