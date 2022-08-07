4A-4B-4C 1999-2000-2008 yılı 3600, 4500, 2160 günle emeklilik! EYT koşulsuz! 48,49,50 yaş için gün saymaya gerek yok!

Beklenen ilerleme 49,49,50 yaşında emeklilik müjdesi geldi. Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik için işe giriş tarihi en mühim noktalardan biri oluyor. Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için yaş şartıdüşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar indiği görülüyor. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve öncesi ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte erken emeklilik için son gelişmeler haberimizde!