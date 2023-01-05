İŞKUR vanayı açtı! KPSS şartsız deneyim olmadan personel alınıyor! En az 8.500 TL maaşla ilkokul mezunu hastanelere, okullara, bankaya, kamuya...
İŞKUR'dan güncel iş ilanları geldi. 2023 yılında temizlik personeli, bekçi, güvenlik görevlisi alımları yapılacak. Başvuru ekranı aktif edilirken başvuru şartları merak edildi. 18 yaş üstü olan İŞKUR ile başvuru yapabilecek. Hastanelere, okullara, bürolara, bankalara alımlar yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde İŞKUR ile işe girebilmek mümkün. En az 8.500 TL maaş veriliyor. İşte detaylar...
Kamuda, özel sektörde güzel maaşla çalışmak isteyenlere müjde duyuruldu. Buna göre Türkiye İş Kurumu 81 ilde dev ilan açtı. Hem geçici, hem sürekli alım yapılmaya başlandı. Meslek meslek boş kontenjanlar açıklandı. Vatandaşlar kendilerine uygun işlere mücaraat edebilecek. KPSS şartsız işe girişler yapılırken, başvuru şartlarını uyulması zorunlu kılındı. Peki hangi mesleklerde işe alım yapılacak? İşte il il meslek meslek İŞKUR iş ilanlarının tümü...
5 OCAK 2023 İŞKUR İŞ İLANLARI GÜNCEL!
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İŞKUR üzerinden en az lise mezunu 224 daimi işçi alımı yapıyor. KPSS puan şartı aranmıyor. Başvurular 2 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 6 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek. Adayların İŞKUR resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yaparak arama kısmına "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazmaları ve ara ikonuna tıklamaları gerekiyor. Listelenen ilanlar arasından başvuru şartlarına göre ilana giriş yaparak E-Devlet şifresi ile başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Engelli Daimi İşçi Genel ve Özel Şartları
Genel Şartlar
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,
9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Özel Şartlar
1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.MEB onaylı;
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
İnsan Kaynakları Sertifikası,
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
Halkla İlişkiler Sertifikası,
Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
Genel Muhasebe Sertifikası,
Çağrı Merkezi Sertifikası Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.
2.En az Ortaöğretim mezunu olmak.
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.