2023 Ocak ayı banka banka promosyon LİSTESİ! 3 yıl taahhütle 3 günde bağlanıyor! Halkbank, TEB, Ziraat, İNG... Emekliye 10 bin TL ödeme!
EYT müjdesinin açıklanmasının ardından milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş çıkacak yasayla birlikte emekli maaşını almaya başlayacak. Böylelikle emeklilere ödenen promosyondan da yararlanabilecekler. 2023 Ocak ayından bankaların promosyon miktarı gündeme geldi. Promosyonda 10 bin lira seviyeleri konuşuluyor. Heyecan yaratan rakamla birlikte zamlı promosyon tablosu merak konusu oldu. İşte güncel banka banka promosyon listesi ve 10 bin TL promosyon ödemesi hakkında merak edilenler...
Promosyon ödemeleri milyonlarca emekliyi cezbederken 2023 yılında EYT ile emekli olacak vatandaşlar da promosyon ödemelerine ilgi göstermeye başladı. Bankalar bu noktada harekete geçti ve güncel promosyon ödeme kampanyalarını yayımladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka ödüyor? 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilen emekliler ister kamu bankalarından ister özel bankalardan promosyonunu alabilecek. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 TL'ye çıkmıştı. İşte detaylar...
PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde yapılacak.
PROMOSYON NE KADAR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Yeni emekliler belirlenen bu tutarların altında promosyon almayacak. Seçtiği bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek. Mevcut kampanyalara göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.
PROMOSYON TUTARLARI ARTACAK MI?
EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Yine Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de yaklaşık 300 bin kişinin kamudan emekli olması bekleniyor. Bu kadar çok yeni emekli olmasının, promosyon rekabetini büyütmesi, tutarları artırması bekleniyor. Promosyon tutarının 10 bin lirayı aşması beklentileri bulunuyor.