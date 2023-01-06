2023 Ocak ayı banka banka promosyon LİSTESİ! 3 yıl taahhütle 3 günde bağlanıyor! Halkbank, TEB, Ziraat, İNG... Emekliye 10 bin TL ödeme!

PROMOSYON NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Yeni emekliler belirlenen bu tutarların altında promosyon almayacak. Seçtiği bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek. Mevcut kampanyalara göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.