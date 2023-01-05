EYT’li kamu çalışanlarına emeklilik rehberi! EYT’li memur tekrar memur olarak atanabilir mi? Kamu Kurumları EYT’li memur hakkında ne yapacak?
İlk etapta hemen emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Yapılacak düzenlemede kurum farkı olmayacağı için kamu çalışanları da EYT'li olarak emeklilik hakkına kavuşacak. Peki EYT'li memur tekrar memur olarak atanabilir mi? Kamu Kurumları EYT'li memur hakkında ne yapacak? İşte detaylar...
Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken kamu çalışanları ve memurlar da bu düzenlemeden yararlanacak. Ancak kamu çalışanlarının özellikle çalışma şartları ve işten ayrılma durumları diğerlerinden farklılık gösteriyor. İşe kamu çalışanlarından gelen EYT ile ilgili soruların cevapları...Memurlara EYT'den emeklilik için rehber...
*EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi?
Memur emekli olduktan sonra Kamu kurumlarında memur olabilmesi için 5335 sayılı Kanun hükmüne bakmak gerekiyor.5335 sayılı Kanununun 30 uncu maddesi gereğince emekli olduktan sonra sadece; Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,
-Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
-Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar,
-Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar,
emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.
Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar.
Ancak sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceği bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerekmektedir.