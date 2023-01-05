EYT’li kamu çalışanlarına emeklilik rehberi! EYT’li memur tekrar memur olarak atanabilir mi? Kamu Kurumları EYT’li memur hakkında ne yapacak?

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken kamu çalışanları ve memurlar da bu düzenlemeden yararlanacak. Ancak kamu çalışanlarının özellikle çalışma şartları ve işten ayrılma durumları diğerlerinden farklılık gösteriyor. İşe kamu çalışanlarından gelen EYT ile ilgili soruların cevapları...Memurlara EYT'den emeklilik için rehber...