İŞKUR TYP başvuruları bitiyor iş arayanlara elinizi çabuk tutun! KPSS şartsız 18 yaş üstü başvurabilir! MEB işçi personel alımı Şubat...
İş arayan binlerce kişinin uzun süredir beklediği TYP personel alımı için ilan yayınlandı. İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında MEB bakım onarım ve temizlik, çevre düzenlemesi ve çevre temizliği alanlarında binlerce kişilik personel alımı yapacak. Başvuru detayları haberimizde! 18 yaş üstü adayların başvuruları alınacak. MEB bünyesinde çalışmak isteyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun, başvurular bugün sona eriyor. İşte başvuru şartları ve başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 yılında İŞKUR aracılığı ile TYP başvuruları başlattı. Aralarında Adıyaman, Giresun, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Tunceli, Zonguldak, Bingöl, Bitlis, Kayseri, Erzurum ve Erzincan'ın da yer aldığı onlarca şehirde ilanlar açıldı. Başvuran MEB'de işe giriyor. 2022 yılında yapılan zamla birlikte işe girenlere 4 bin 253 ödenecek. Başvuru şartları arasında KPSS puanı aranmıyor. İşte başvurular hakkında tüm bilgiler...
Toplum Yararına Programları kısaca TYP kapsamında Türkiye'nin bir çok şehrinde çevre temizliği, MEB bakım onarım ve temizlik, MEB çevre düzenlemesi alanlarında binlerce işçi/personel alımı yapılacak. TYP çalışma saatleri 7.5 ile 9 saat arasındadır. Halen başvurmadıysanız haberimizin devamını okuyunuz.
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
BAŞVURULAR BİTİYOR!
Başvuru tarihleri şehirden şehire göre değişmekle birlikte bir çok şehirde başvurularda sona geliniyor.
Adıyaman 183 Kişi,
Ardahan 63 Kişi,
Batman 114 Kişi,
Bitlis 137 Kişi,
Bilecik 57 Kişi,
Bolu 90 Kişi,
Burdur 91 Kişi,
Çanakkale 91 Kişi,
Çankırı 80 Kişi,
Düzce 120,
Eskişehir 126 Kişi,
Giresun 108 Kişi,
Isparta 91 Kişi,