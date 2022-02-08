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Elektrik faturalarında o limite dikkat! Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı…

Türkiye'de elektrikte geçen yılsonu itibarıyla abone sayısı 39 milyonu buldu. Başkan Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamasıyla söz konusu limit günlük 7 kilovatsaate yükseltildi. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor.

08.02.2022 11:16 - Son Güncelleme: 08.02.2022 11:16
Elektrik faturalarında o limite dikkat! Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı…

Türkiye'de yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80'i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor.

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Elektrik faturalarında o limite dikkat! Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı…

Görevli tedarik şirketlerinin verilerinden derlenen bilgilere göre, elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla mesken abone sayısı 39 milyonu buldu.

Elektrik faturalarında o limite dikkat! Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı…

Mesken abonelerinin yaklaşık 30,93 milyonunun elektrik tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı.

Bu kapsamda, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 80'inin elektrik tüketimi günlük 7 kilovatsaat ve altı tüketimi kapsayan ilk kademeye karşılık geldi.

Mesken abonelerinin kalan yüzde 20'lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor.

Elektrik faturalarında o limite dikkat! Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı…

FATURALARDA GÜNLÜK 7 KİLOVATSAAT LİMİTİ DİKKATE ALINMALI
Elektrikte 1 Ocak 2022 itibarıyla devreye giren kademeli tarifede ilk kademe için günlük 5 kilovatsaat tüketim limiti belirlenmiş, bu limitin üzerinde kalan tüketimlerin ikinci kademe olacağı açıklanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamasıyla söz konusu limit günlük 7 kilovatsaate yükseltildi.

Elektrik faturalarında o limite dikkat! Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı…

Faturaların hesaplanmasında günlük 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor.

Elektrik faturalarında o limite dikkat! Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı…

İlk kademe kapsamında kilovatsaat başı elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş, ikinci kademede ise 2 lira 6 kuruş üzerinden hesaplanıyor.

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