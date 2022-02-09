Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıkıyor! Zam + 6 aylık enflasyon farkı... SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi!

Memur ve memur emeklisinin zamları ortaya çıkmaya başladı. 2022 yılının ilk ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam vatandaşları sevindirmişti. Gözler bu kez Temmuz ayında. Milyonlarca kişi Temmuz ayındaki maaş zammı için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK Bağkur emeklilerine yüzde 25.5, memurlara yüzde 30,5 zam yapıldı. Peki Temmuz'da zam olacak mı, ne kadar? Bilindiği üzere emeklilere zam hesabı yapılırken aylık açıklanan enflasyon oranları göz önüne alınıyor. Bu yılın ilk yarısı için için yüzde 7.5, ikinci yarısı için de yüzde 7 zam verilecek. İşte detaylar...