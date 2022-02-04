İŞKUR TYP başvuruları başlıyor! 81 ili kapsıyor MEB temizlik personeli alınacak! İl il, ilçe ilçe liste yayınlandı! İşte başvuru tarihleri ve şartları...
İŞKUR TYP ilanları yayınlandı. Türkiye'nin bir çok ilinde TYP ile temizlik personeli alımları yapılacak. İl il liste İŞKUR tarafından paylaşıldı. TYP ile hangi ilin hangi ilçesinde alımların yapılacağı listede detaylı olarak yer alıyor. Adıyaman'da başvurular Mart ayında başlıyor. MEB bakım onarım ve temizlik görevlerinde çalışmak isteyen binlerce kişi ikamet ettikleri il ve ilçelerde başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte şehir şehit TYP 2022 başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar...
İŞKUR tarafından TYP ilanları yayınlandı. 2022 yılında okullara temizlik görevlisi alımı yapılacak. Duyuru daha önce yapılmıştı. Detaylar da bir bir açıklandı. Buna göre hangi ilde TYP ile temizlik personeli alınacak belli oldu. Listenin tamamına haberimizde yer verdik. Şehir şehir başvuru tarihleri bekleniyordu. Beklenen liste tüm ayrıntılarıyla pylaşıldı. Peki hangi il ve ilçede TYP alımları yapılacak? İŞKUR Adıyaman, Ardahan, Tekirdağ, Yozgat, Van ve diğer illerde TYP alımları için başvurular ne zaman alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları yapılacak. Başvuruların ne zaman başlayacağı belli oldu.
Aşağıdaki linke tıklayarak TYP ilanlarını inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.