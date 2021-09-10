İŞKUR resmen paylaştı! Tüm şehirlerde 20-52 yaş arası 130.488 bin işçi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...
Tüm şehirlerde 20-52 yaş arası 130.488 bin işçi alınacak! İŞKUR hemen paylaştı! Müracaat amacıyla 6 koşul var! Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla eş güdümlü özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Yaz aylarının başından bu yana pek çok sektörde işçi alımları sürüyor. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun geride bıraktığımız ay on binlerce bireyi işe yerleştirdiği görüldü. İŞKUR yeni ayın ilk günlerinden bugüne kadar pek çok ilanı resmi internet sitesinden duyurdu. Eylül 14 itibariyle işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek duyurdu. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaktadır.
İŞKUR iş arayanlara müjdeyi verdi ve 130.488 binden çok ilanla işçi alımı olacağını belirtti. Binlerce insanın aradığı işi bulmasını vesile olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül ayı yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. İŞKUR, internet sitesi vasıtasıyla yeni ilanları iş arayanlara duyurmaya devam ediyor. Özel sektördeki açık işler internet sitesinden rahatlıkla görülebiliyor. Eylül ayının ilk haftası kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan kişiler işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olmaktadır.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda vaziflendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde derli toplu vakit Aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, ofis memuru, emniyet ve bekçi) aratarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye verilerinizi girerek ilanlara müracaatte bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini vakitkli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlardan kaynaklı hükümleri bulunmamak.
* Görevini vakitkli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlardan kaynaklı hükümleri bulunmamak.