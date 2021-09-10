İŞKUR resmen paylaştı! Tüm şehirlerde 20-52 yaş arası 130.488 bin işçi alınacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

* Görevini vakitkli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak

* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlardan kaynaklı hükümleri bulunmamak.

* Görevini vakitkli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak

* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlardan kaynaklı hükümleri bulunmamak.



