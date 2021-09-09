Bankalarda parası, birikimi olan herkese ödenecek! Ağustos 2021 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni faiz kararının ardından tüm bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemek için harekete geçti. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların faiz oranlarında son durum merak ediliyor. 32 günlük banka mevduat hesabı faiz oranları ile bankalar bu yıl da yatırımcılara ciddi kazançlar sağlıyor. 2021 yılında 32 günlük banka mevduat hesabı vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından birisi haline geldi. 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar belli oldu. İşte 2021 yılında en yüksek 32 günlük mevduat hesabı faizi hangi bankaların tam listesi...