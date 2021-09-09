Bankalarda parası, birikimi olan herkese ödenecek! Ağustos 2021 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar belli oldu!
Vadeli hesap bankalar aracılığı ile bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türüdür. Bilindiği üzere vadeli hesaba para yatırıldığı zaman paranız belli bir müddet sonra bankaların tanıttığı faiz oranları ile artıyor. Bu kapsamda 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar büyük rağbet görüyor. Bankada parası olan vatandaşlar aylık kazancını 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı ile katlayabiliyor. Tüm bankaların güncel mevduat faiz oranlarını tek tıkla karşılaştırarak en avantajlı faiz getirisini hesaplayabilirsiniz. İşte özel bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni faiz kararının ardından tüm bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemek için harekete geçti. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların faiz oranlarında son durum merak ediliyor. 32 günlük banka mevduat hesabı faiz oranları ile bankalar bu yıl da yatırımcılara ciddi kazançlar sağlıyor. 2021 yılında 32 günlük banka mevduat hesabı vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından birisi haline geldi. 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar belli oldu. İşte 2021 yılında en yüksek 32 günlük mevduat hesabı faizi hangi bankaların tam listesi...
Alternatif Bank "VOV Hesap" olarak isimlendirilen 32 günlük banka mevduat hesabı ile vatandaşlara yüksek kazanç elde ettiriyor. Alternatif Bank tüm müşterilerine 90 gün boyunca "Hoş Geldin Faizi" sunuyor. 32 günlük banka mevduat hesabı faizlerinde 20% faiz oranı ile en yüksek faizi veren banka konumunda yer alan Alternatif Bank büyük ilgi çekiyor.