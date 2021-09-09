ŞOK 9 Eylül 2021 aktüel kataloğu satışa çıktı! Lambader, koşu bandı, fitness bisikleti... İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi!

ŞOK 9 Eylül 2021 aktüel kataloğunun satışa çıkmasıyla vatandaşlar sınırlı sayıdaki indirimli ürünler görmek için araştırmalara koyuldu. Spor yapanlar fitness bisikletleri ve fitness küreklerine odaklandı. Ev hanımları da lambader, masa ve sandalye, tablo gibi dekoratif ürünlere dikkatini verdi. ŞOK'ta bu hafta yok yok! Temizlik malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına genç ve genç kalmak isteyenler için teknolojik ürünlere tüm ürünlerde bu hafta indirim uygulandı. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi...