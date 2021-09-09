ŞOK 9 Eylül 2021 aktüel kataloğu satışa çıktı! Lambader, koşu bandı, fitness bisikleti... İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi!
ŞOK mağazalarında bu hafta satışa çıkarılan yeni indirimli ürünler aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. Vatandaşlar alışverişe çıkmadan önce aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacağı ürünleri önceden belirliyor. Stoklarla sınırlı indirimli ürünleri kaçırmamak için acele edin. Ücretsiz kargo ile teslim edilen ürünler arasında 2 yıl garantili Fox Fitness Kürek gibi ürünler bulunuyor. Özellikle teknolojik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar ŞOK mağazalarında ziyaretçilerini bekliyor. İşte ŞOK 9 Eylül 2021 aktüel ürünlerin tamamı...
09.09.2021 10:48
- Son Güncelleme: 09.09.2021 10:48
ŞOK 9 Eylül 2021 aktüel kataloğunun satışa çıkmasıyla vatandaşlar sınırlı sayıdaki indirimli ürünler görmek için araştırmalara koyuldu. Spor yapanlar fitness bisikletleri ve fitness küreklerine odaklandı. Ev hanımları da lambader, masa ve sandalye, tablo gibi dekoratif ürünlere dikkatini verdi. ŞOK'ta bu hafta yok yok! Temizlik malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına genç ve genç kalmak isteyenler için teknolojik ürünlere tüm ürünlerde bu hafta indirim uygulandı. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi...