RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...

İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi arttırdı. Buna göre yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak. Peki başvuru nasıl yapılır? İşbaşı eğitim programı nedir, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

30.03.2023 18:09 - Son Güncelleme: 30.03.2023 18:09
İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...

İŞKUR İşbaşı eğitim programıyla 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme almak mümkün. Yapılan son açıklamada ödemelerin arttırıldığı müjdelendi. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlayanlar, emekli olmayanlar, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanları işbaşı eğitim programlarına başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı hakkında bilgiler ve günlük, aylık yapılan ödeme miktarları...

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İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...

ÖDEMELER ARTTI!

İş arayanlar ve İŞKUR aracılığı ile işe girmek isteyen öğrenciler dikkat! Son dakika duyurusuna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi 327 liraya yükseltti.

İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.

İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...

Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.

İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...

Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak.

Peki işbaşı eğitim programı nedir?

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