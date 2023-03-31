EYT, SSK, Bağkur emeklisi yaşadı! Emekliye 2000 TL, memura %7.96 zam NETLEŞTİ! Temmuz zammı + enflasyon farkı + ikramiye + ek zam +seyyanen artışla...
Milyonlarca, EYT'li, emekli, memur ve asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Müjdeler peş peşe geldi. Beklenen zam haberleri tek tek duyurulmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur emeklilerine en düşük 7.500 TL verileceği neteşti. Ayrıca emekli, memur emeklisi için de Temmuz zammı Şubat itibariyle yüzde 7.96'ya ulaştı. Geriye 4 ay kalırken, 4 ayda çıkacak enflasyon verilerine göre bu oran artacak. İşte maaş hesaplamaları ve açıklamalar...
En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilirken, asgari ücrete de Temmuz ayında zam geleceği müjdelendi. Memur, memur emeklilerine de Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Peki memur ve memur emeklisi Temmuz'da ne kadar zam alacak? EYT, SSK, Bağkur emeklisine Nisan maaşlarını ayın kaçında verilecek? İşte güncel maaş hesabı ve ödeme tarihleri...
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ HAFTA İÇİNDE YASALAŞACAK
Önümüzdeki hafta milyonlarca emekli ve EYT'liyi ilgilendiren çok önemli iki düzenleme TBMM gündemine gelecek. Torba yasa ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekliler için taban maaş ve ikramiye artışları yürürlüğe girmiş olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak.
NASIL UYGULANACAK?
Yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ev Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor.
Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak. Örneğin şu anda 5.500 TL taban maaş alanların hesabına artık 7.500 TL yatırılacak.