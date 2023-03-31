EYT, SSK, Bağkur emeklisi yaşadı! Emekliye 2000 TL, memura %7.96 zam NETLEŞTİ! Temmuz zammı + enflasyon farkı + ikramiye + ek zam +seyyanen artışla...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ HAFTA İÇİNDE YASALAŞACAK

Önümüzdeki hafta milyonlarca emekli ve EYT'liyi ilgilendiren çok önemli iki düzenleme TBMM gündemine gelecek. Torba yasa ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekliler için taban maaş ve ikramiye artışları yürürlüğe girmiş olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak.