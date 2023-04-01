7’si birden bombayı patlattı! Bankalardan çılgın kampanya... Düşük faiz, sürpriz kampanya alev emojisi atıyor!

QNB Finansbank

QNB Finansbank, 36 ay vadeye kadar verdiği ihtiyaç kredisi için yüzde 2,04 faiz oranı sunuyor. Bu kredi türü için aylık taksit tutarı 1.283,25 TL, toplam ödeme tutarı ise 46.353,48 TL olarak belirlenmiştir.