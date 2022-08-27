İŞKUR müjdeyi az önce verdi! İlkokul mezunu vasıfsız 5.500 TL maaşla 13.662 personel alımı yapılıyor! İşte iş ilanları ve başvuru şartları...
İşkur ilanları günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Özelliklede kamu alanlarında yer alan personel alım ilanlar işkur platformunda daha çok ilgi görmektedir. Son zamanlarda ise yeni yıl süreci için kamu alanlarında personel alımları İşkur vasıtası ile daha çok genişlemiştir. Özelliklede ilkokul mezunları için İşkur platformunda çeşitli iş olanakları yer alır. İşte iş ilanları ve başvuru şartları...
27.08.2022 11:00 - Son Güncelleme: 27.08.2022 11:00
İŞKUR iş ilanları sayesinde işsiz olan vatandaşlar kısa bir süre içinde işine kavuşuyor. Bu zamana kadar binlerce kişiyi iş sahibi yapan kurum yeni ilanlar yayınladı.
İŞKUR İlkokul Mezunu İş İlanları Açıklandı
Günümüzde ilkokul mezunları amacıyla belediye kurumları İşkur platformunda detaylı kadrolar açmıştır.
Son günlerde ilkokul mezunları amacıyla İşkur ile sağlanan iş olanaklarının maaşları 5.500 tl oluyor. Bu oran pek çok ilkokul mezununu heyecanlandırmaktadır.