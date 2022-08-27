İŞKUR müjdeyi az önce verdi! İlkokul mezunu vasıfsız 5.500 TL maaşla 13.662 personel alımı yapılıyor! İşte iş ilanları ve başvuru şartları...

Kamu alanlarında ilkokul mezunlarının destek personeli olarak yer almaları bugünümüzde daha sık yaşanmaktadır. Özelliklede belediye kurumlarındaki kadrolar yer almak amacıyla İşkur bir üstünlük oluyor. İşkur ilkokul mezunlarına özel iş ilanlarına da yer veriyor!