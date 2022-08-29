Ayrıntılar şimdi geldi! Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur'lu emekli olunur?
Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter! Çalışmadan emekli olmanın formülünü haberimizde veriyoruz. Bu kapsamda yalnızca devlet tarafından belirlenmiş olan prim gün sayısını eksiksiz olarak yatırmak yeterli oluyor. Bu emeklilik sistemi en çok ev kadınları amacıyla en uygun bir fırsattır. Bir vakit çalışmış lakin detaylı sebeplerden ötürü işi bırakmak mecburiyetinde kalmış vatandaşlar dışarıdan prim ödeyerek ve günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.
29.08.2022 08:47 - Son Güncelleme: 29.08.2022 08:47
Emekli olmak her bireyin hayali! Peki, hiç çalışmadan SSK ya da Bağkur'dan emekli olabilir misiniz? İşte bu soruya dair merak edilen bütün suallere dair detaylı yanıtların tamamı!
En yakın SGK Müdürlüğüne giderek, dilekçe vermek yeterli olmaktadır. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen vatandaşlar yani dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenler Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor.