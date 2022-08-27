Emekli promosyon 2022 | Emekli promosyonunda yeni süreç: Promosyon masası yeniden kuruluyor! Kamu bankaları rekabeti büyütecek mi?
Emekli promosyonu 2022 emeklilerin bu günlerde en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özel bankaların ardından kamu bankaları da promosyon tutarını artırmak için hazırlıklara başladı. Taban promosyonun da 2023 yılı beklenmeden güncellenmesi gündeme gelirken, SGK'nın bankalarla bir araya gelmesi bekleniyor… Kamu bankaları rekabeti büyütecek mi? Promosyon masası yeniden kuruluyor? Taban tutarlar nasıl güncellenecek? Ayrıca emeklilerin promosyon tercihi yapmadan dikkat etmesi gereken noktalar da var. İşte tüm detaylar...
27.08.2022 11:18 - Son Güncelleme: 27.08.2022 11:18
ÖZELLER YARIŞ BAŞLATTI
Son dönemde özel bankalar promosyon tutarında hızlı bir artışa gitti. Promosyon ödemesi kampanyalarla 7 bin 500 liraya kadar çıktı.
Hatta emekli yakınlarını da bankaya getirenler kazancını 10 bin liraya kadar yükseltti. Bu kampanyalar emeklileri heyecanlandırırken, gözler kamu bankalarına çevrildi.
Emeklilere 750 liraya varan ödeme yapan kamu bankalarının da promosyonda artışa gitmesi beklentisi oluştu.
REKABET BÜYÜYECEK
Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı da kamu bankalarına promosyon miktarlarını artırması için çalışma yapılması talimatı verdi.