İŞKUR mührü bastı, acil başladı! 18 ilde KPSS'siz, sınavsız 18-45 yaş arası personel alım ilanı yayımlandı! 9.800 TL maaşla, hastaneye, kamuya...
İŞKUR'dan yeni hamle! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bekçi, hasta karşılama görevlisi, büro personeli, aşçı, kaynakçı gibi kadrolarda çalışmak isteyenlere müjdeli haber az evvel geldi. Yeni iş ilanlarını yayımlayan İş ve İşçi Bulma Kurumu, Nisan ayının son haftalarına girerken 81 il genelinde personel, işçi ve memur alımları yapılacağını duyurdu. Kamuda, özel sektörde, hastanede işe girmek isteyenleri kapsıyor. Peki başvuru şartları neler? Hangi mesleklerde alım yapılacak? Maaşı ne kadar? İşte tüm detaylar...
İŞKUR personel alımlarına 17 Nisan 2023 itibariyle yenilerini ekledi. En az 8.500 TL maaş verilirken, mesleğe ve tecrübeye göre maaş farklılıkları da bulunmaktadır. İş arayanlara, yüksek maaşla çalışmak isteyenlere müjde! İlkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu, lisans mezunu herkes işe girebilecek. Bir çok ilde güncel personel, işçi, memur alımları yapılmaya başlandı. Yeni ilanların açılmasıyla başvuru detayları da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ) 908 İŞÇİ ALIMI YAPACAK!
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı için ilan paylaştı. Resmi Gazete'de yer alan ilanda DSİ işçi alımı için başvuru şartları ve tarihlerine yer verildi.
Yayımlanan ilanda "4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumumuz Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere h erhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. " denildi
Söz konusu ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17.04.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.
GENEL ŞARTLAR
İlanda genel şartlara ilişkin bu bilgiler verildi:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.
6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklardır.
8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
- Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)