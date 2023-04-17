700 bin işçiye yüzde 40 zam! Sıra memurlarda! Peki işçiler için süreç nasıl ilerleyecek? Memurlar ve emeklileri nasıl etkileyecek?

Sayın Bakan işveren sendikasının verdiği 11 bin 500 lirayı yeterli bulmadığını, 12 bin liraya çektiğini ifade etti. Önceki yüzde 30'luk artışı da yine yeterli bulmayıp yüzde 40'a yükselttiğini bildirdi. Bu, önemli ve güzel bir gelişme ama bu aşamada karar verme durumunda değiliz. Şu anda geldiğimiz noktada yeni teklif 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam düzeyinde. Bayrama yetişmez, imkanı yok ama bayram bitiminde bir neticeye varırız."