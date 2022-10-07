İŞKUR, MGM, SGK, PTT, bankalar! 18-50 yaş arası İstanbul 81 ilde personel alımı yapılıyor! İlkokul mezunu, sınavsız, KPSS şartsız + en az 9.900 TL maaşla...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca yaptığı açıklamada...

'Çok gecikmeden ilk alımlar için ilana çıkılmış olacak. Bu yıl için 85 binin tamamını almak istiyoruz. Bu süreçten kimsenin tereddütü olmasın. Sabırla bekleyelim.' dedi.