EKİM LİSTESİ YENİLENDİ! Emekli ve memura müjde! 40 bin TL promosyon veren var! En yüksek emekli maaşı promosyonu hangi banka veriyor?
Hem emeklilerin hem memurların gözü promosyonda. Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarını yeniledi. Ekim kampanyalarında emeklilere 8 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalarda emekli yakınını getirenler de her kişi için 250 lira kazanıyor. Memur için imzalanan anlaşmalarda ise 41 bin 500 liraya varan promosyon imkanları var. Peki en yüksek emekli maaşı promosyonu hangi banka veriyor? İşte emeklilere ve memurlara bankaların sunduğu imkanlar
Son dönemde hem emeklilerin hem memurların gündeminde banka promosyonu var. Bankaların emekli promosyonunda Ekim ayında yeni perde açıldı.
Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre bu ay başvuran emeklilere 8.000 liraya varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalar da emekli yakınını getirenlere kazandırılan her kişi için 250 lira ödeme yapıyor.
Ancak yeni kampanyalarda 10 bin lira promosyon almak bayağı zorlaştı. Ancak 10 emekli yakınını getiren 10 bin lira alabiliyor.
KAMUDA HAREKETLİ SÜREÇ
Kamu çalışanları açısından da hareketli promosyon süreci yaşanıyor. Bankalarla promosyon anlaşmaları birbiri ardına yenileniyor. Rekoru ise 41 bin 500 lira ile hâlâ Eskişehir Anadolu Üniversitesi elinde tutuyor.
Yeni anlaşmalarla yeni rekorların gelmesi bekleniyor. Promosyonunu yükseltmek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor. 3 kişiden oluşan bu komisyonlar, bankalardan teklif alarak yeni promosyonu belirliyor. Bankalarla yapılacak protokollerin süresi 2 yıldan az, 5 yıldan çok olamıyor.