İŞKUR Mayıs ayı TYP ilanları 2022: 9 alanda iş başvuruları açılıyor! 35 - 55 yaş arası en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınacak! 4. 250 TL başlangıç maaşı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde başlatılan TYP kapsamında her yıl pek çok bakanlık bünyesinde geçici gelir desteği sağlamak amacıyla alımlar yapılıyor. Bu yıl da İŞKUR TYP ile ilgili alımlar hakkında yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiye iş kapısı olan program ile bu yıl da işe alımlar gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları 2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? TYP iş ilanları hangi illerde yayımlandı? İşte TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ve TYP (toplum yararına program) katılım koşulları...