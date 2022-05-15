İŞKUR Mayıs ayı TYP ilanları 2022: 9 alanda iş başvuruları açılıyor! 35 - 55 yaş arası en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınacak! 4. 250 TL başlangıç maaşı...
İŞKUR TYP ile alımları yakından takip ediliyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında binlerce kişiye geçici desek sağlanıyor. TYP ile iş ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. Yurt genelinde binlerce iş arayan vatandaşın yoğun olarak araştırdığı İŞKUR TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR TYP iş ilanları ekranı ve İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler? İşte merak edilenler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde başlatılan TYP kapsamında her yıl pek çok bakanlık bünyesinde geçici gelir desteği sağlamak amacıyla alımlar yapılıyor. Bu yıl da İŞKUR TYP ile ilgili alımlar hakkında yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiye iş kapısı olan program ile bu yıl da işe alımlar gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları 2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? TYP iş ilanları hangi illerde yayımlandı? İşte TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ve TYP (toplum yararına program) katılım koşulları...
İSTİHDAMI DESTEKLİYOR
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.