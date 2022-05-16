SGK’ya başvuru yapan yıllar öncesinden maaşına kavuşuyor! 6 - 36 ay arası erken yaşta emeklilik! Kritik eşik 1999 Eylül! 45, 47, 50, 55 yaşa gelmeden...

Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en önemli nokta oluyor. Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar yaş skalası iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve önce ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!