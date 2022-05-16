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Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi! Çalışma kimleri kapsayacak? Hangi formüller gündemde? İşte tüm izlenecek yol haritası

3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınırken, yaz dönemine de sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar damgasını vuracak. İşte izlenecek yol haritası...

Çığıl Ön Yener
16.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.05.2022 06:57
Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi! Çalışma kimleri kapsayacak? Hangi formüller gündemde? İşte tüm izlenecek yol haritası

■ Çalışma kimleri kapsıyor?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.

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Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi! Çalışma kimleri kapsayacak? Hangi formüller gündemde? İşte tüm izlenecek yol haritası

■ Hazırlıklar nasıl ilerleyecek?
3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi! Çalışma kimleri kapsayacak? Hangi formüller gündemde? İşte tüm izlenecek yol haritası

Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu.

Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi! Çalışma kimleri kapsayacak? Hangi formüller gündemde? İşte tüm izlenecek yol haritası

Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor.

Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi! Çalışma kimleri kapsayacak? Hangi formüller gündemde? İşte tüm izlenecek yol haritası

Bu yıl bitmeden düzenlemenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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