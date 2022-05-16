Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi! Çalışma kimleri kapsayacak? Hangi formüller gündemde? İşte tüm izlenecek yol haritası
3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınırken, yaz dönemine de sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar damgasını vuracak. İşte izlenecek yol haritası...
16.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.05.2022 06:57
■ Çalışma kimleri kapsıyor?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.
■ Hazırlıklar nasıl ilerleyecek?
3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.