İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

Maaş standartları aynı vakitte işe ve iş yerinin kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı işler 6000 TL fiyat bandında olabiliyor, fakat en düşük fiyat 5500 TL olduğu biliniyor. İşkur bağlamında yayınlanan raporda vatandaşların kıstaslara göre alınacağı ifade ediliyor. İşkur'un internet adresi üzerinden vatandaşlara boştaki işlere hemen müracaat yapabilme imkânına sahiptir.