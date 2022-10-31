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Haberler Ekonomi İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

İŞKUR istihdam olanakları büyütüyor. İşsizliğe savaş açan İŞKUR 81 ilin tamamında 103.169 yeni personel alınacağını ilan etti. Yeni alınacak olan personellerin asgari ücret civarında işe başlaması bekleniyor. 5500 TL asgari ücret + prim avantajıyla İşkur vatandaşlara geniş iş imkanları sunuyor. İşkur'un yayınlamış bulunduğu iş ilanlarına başvurmak isteyen vatandaşların resmi internet sitesi üzerinden giriş yapmaları gerekiyor.

takvim.com.tr
31.10.2022 13:41 - Son Güncelleme: 31.10.2022 13:44
İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

Maaş standartları aynı vakitte işe ve iş yerinin kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı işler 6000 TL fiyat bandında olabiliyor, fakat en düşük fiyat 5500 TL olduğu biliniyor. İşkur bağlamında yayınlanan raporda vatandaşların kıstaslara göre alınacağı ifade ediliyor. İşkur'un internet adresi üzerinden vatandaşlara boştaki işlere hemen müracaat yapabilme imkânına sahiptir.

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İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılıyor!

Başvuruların tamamı internet üzerinden gerçekleşiyor. Kişiler başvurular sırasında kriterleri kesinlikle okumalıdır. Başvuru sırasında vatandaşlardan istenen kriterlerin başında T.C. vatandaşı olma ölçütü geliyor.

İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

Ardından ise en az okur yazar olma koşulu bulunmuyor. Elbette ki bu süreçte lise ve üniversite mezunlarına ayrılan iş olanakları daha geniş standartlarda oluyor.

İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

İşkur bağlamında oluşturulan açıklamalarda 81 ilin tamamında yeni iş imkanlarının duyurulacağı belirtiliyor. İşkur bağlamında oluşturulan bildirimde 103.169 vatandaşın iş istihdamına geçirileceği duyuruldu.

İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları açıklandı! 103.169 yeni personel aranıyor! 6 şarta bakılacak! En az 5.500 TL maaş veriliyor

İşkur için oluşturulan son bildirimde iş imkanlarının daha çok artırılacağı ve genişleyeceği belirtiliyor. Sonuç olarak vatandaşlar ayrıcalıklı bir hizmet imtiyazından faydalanma olanaklarına erişim sağlayabilecekler.

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