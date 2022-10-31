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Yargıtay'dan fazla mesai kararı! İmzalı bordro dikkate alınacak!

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal fazla mesai kararı çıktı. Söz konusu kararda Yargıtay, fazla mesai ücretinin hesaplanmasında imzalı bordroların dikkate alınacağını duyurdu.

İHA
31.10.2022 14:07 - Son Güncelleme: 31.10.2022 14:09
Yargıtay’dan fazla mesai kararı! İmzalı bordro dikkate alınacak!

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, fazla mesai ücretinin hesaplanmasında imzalı bordroların dikkate alınacağını duyurdu.

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Yargıtay’dan fazla mesai kararı! İmzalı bordro dikkate alınacak!

Bir lokantada garson olarak çalışan M.D., işten ayrılınca resmi tatillerde çalıştığını belirterek; fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Davalı esnaf lokantası sahibi S.H., iddiaları reddetti.

Yargıtay’dan fazla mesai kararı! İmzalı bordro dikkate alınacak!

Mahkeme, lokantada çalışan tanıkları dinleyerek fazla mesai yapıldığına hükmetti. Kararı inceleyen Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.

Yargıtay’dan fazla mesai kararı! İmzalı bordro dikkate alınacak!

Dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Fazla mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi:

Yargıtay’dan fazla mesai kararı! İmzalı bordro dikkate alınacak!

"Başvuru, davalı işverene ait lokantada garson olarak çalışan davacı işçinin fazla çalışma ücretinin ödenmediği iddiasına ilişkindir. İlk Derece Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması için temyiz edilmiştir.

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