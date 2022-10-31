Yargıtay'dan fazla mesai kararı! İmzalı bordro dikkate alınacak!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal fazla mesai kararı çıktı. Söz konusu kararda Yargıtay, fazla mesai ücretinin hesaplanmasında imzalı bordroların dikkate alınacağını duyurdu.
Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, fazla mesai ücretinin hesaplanmasında imzalı bordroların dikkate alınacağını duyurdu.
Bir lokantada garson olarak çalışan M.D., işten ayrılınca resmi tatillerde çalıştığını belirterek; fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Davalı esnaf lokantası sahibi S.H., iddiaları reddetti.
Mahkeme, lokantada çalışan tanıkları dinleyerek fazla mesai yapıldığına hükmetti. Kararı inceleyen Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.
Dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Fazla mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi: