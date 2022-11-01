47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU! EYT'li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-2004-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik!
İnsanlar çalışma hayatına başladıktan hemen sonra ne zaman emekli olacağının hesabını yapmakta, emeklilik için planlar kurmaktadır. Her ülkenin emeklilik konusunda izlediği yol farklı olmakla beraber, bizim ülkemizde de emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Emeklilik, genelde standart şartlara bağlı olsa da bazı durumlarda erken emeklilik durumlar ortaya çıkabiliyor. SGK'nın açıkladığı erken emeklilik müjdeleri de bunlardan birisi. Peki nasıl erken emekli olabilirsiniz? İşte detaylar haberimizde...
01.11.2022 09:35 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:35
Emekli olmak isteyen vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu yolla erken emeklilik mümkün. Peki, nasıl erken emekli olunur, şartlar neler? İşte detaylar...
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılan fakat yaş şartına takıldığı için emekli olamayan milyonlarca EYT'li emekli olmak için konu hakkında yapılan düzenlemeyi bekliyor.