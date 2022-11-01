47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU! EYT'li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-2004-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu yolla erken emeklilik mümkün. Peki, nasıl erken emekli olunur, şartlar neler? İşte detaylar...