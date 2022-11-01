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Haberler Ekonomi 47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU! EYT'li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-2004-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik!

47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU! EYT'li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-2004-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik!

İnsanlar çalışma hayatına başladıktan hemen sonra ne zaman emekli olacağının hesabını yapmakta, emeklilik için planlar kurmaktadır. Her ülkenin emeklilik konusunda izlediği yol farklı olmakla beraber, bizim ülkemizde de emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Emeklilik, genelde standart şartlara bağlı olsa da bazı durumlarda erken emeklilik durumlar ortaya çıkabiliyor. SGK'nın açıkladığı erken emeklilik müjdeleri de bunlardan birisi. Peki nasıl erken emekli olabilirsiniz? İşte detaylar haberimizde...

01.11.2022 09:35 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:35
EYT’li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-200-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik! 47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu yolla erken emeklilik mümkün. Peki, nasıl erken emekli olunur, şartlar neler? İşte detaylar...

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EYT’li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-200-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik! 47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU!

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılan fakat yaş şartına takıldığı için emekli olamayan milyonlarca EYT'li emekli olmak için konu hakkında yapılan düzenlemeyi bekliyor.

EYT’li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-200-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik! 47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU!

Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan nasıl erken emekli olabileceğini yollarını arıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak ayda 100 bin kişi emekli aylığına bağlanıyor.

EYT’li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-200-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik! 47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU!

Fakat koşullar gereği emeklilik yaşı oldukça uzuyor. Bu durumda erkenden emekli olmak isteyen vatandaşların sayısı da artıyor. Birkaç şartı sağlayan vatandaşlar için erkenden emekli olmak mümkün.

EYT’li olmayana yeni yıl ŞANSI! 2002-2003-200-2007-2009 sigorta girişlilere yaşsız erken emeklilik! 47-48-49 yaş yıl prim şart TABLOSU!

Psikolojik yaşlanma, erken yaşlanma,1600 gün daha az prim ve memurlarda emeklilik şartlarını sağlayanlar 5 yıl erken emekli olabiliyor. İşte, çalışan herkesi ilgilendiren erken emekliliğe ilişkin detaylar...

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