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Haberler Ekonomi İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...

İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...

Uygun iş ve çalışan vatandaşları eşleştiren bir sistem olarak İŞKUR bu noktada çok değerli. Zira platform üstünde pek çok vatandaş kendisi bağlamında iyi olduğu işleri bulmakta ve müracaat yapmaktadır.

takvim.com.tr
25.11.2022 14:52 - Son Güncelleme: 25.11.2022 14:52
İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...

Son zamanlarda İŞKUR yine ilana çıktı ve KPSS şartı olmayan meslekler bağlamında duyuru yaptı. Buna göre yüzlerce işçi alınacak. Lise mezunu olan vatandaşlar makul olduklarını düşündükleri mesleğe müracaat yapabilir. Kurum içeriğinde oluşturulan alımlar çok sayıda vatandaş bağlamında araştırılmakta ve yoğun müracaatlar alınmaktadır. İŞKUR için atlan bu adım ile Türkiye'de işsizliğin sona erdirilmesi planlanıyor.

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İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...

İŞKUR İşçi Alımları Başvuruları

Yayınlanan ilanda çok sayıda beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, makineci, paketleme işçisi bulunuyor.

İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...

Başvuru yapabilmek için öncelikle kişinin İŞKUR kapsamında kayıtlı olması gerekmektedir.

İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...

Kayıt olduktan sonra arama kısmına çalışılmak istenen meslek yazılarak arama yapılır ve başvuru tamamlanır.

İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...

Burada kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşıyor. Genel şartların yanı sıra kişinin mesleğin gerektirdiği bazı özel koşulları da bünyesinde barındırması önemlidir.

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