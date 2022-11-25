İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı! Hemen başvurun...
Uygun iş ve çalışan vatandaşları eşleştiren bir sistem olarak İŞKUR bu noktada çok değerli. Zira platform üstünde pek çok vatandaş kendisi bağlamında iyi olduğu işleri bulmakta ve müracaat yapmaktadır.
25.11.2022 14:52 - Son Güncelleme: 25.11.2022 14:52
Son zamanlarda İŞKUR yine ilana çıktı ve KPSS şartı olmayan meslekler bağlamında duyuru yaptı. Buna göre yüzlerce işçi alınacak. Lise mezunu olan vatandaşlar makul olduklarını düşündükleri mesleğe müracaat yapabilir. Kurum içeriğinde oluşturulan alımlar çok sayıda vatandaş bağlamında araştırılmakta ve yoğun müracaatlar alınmaktadır. İŞKUR için atlan bu adım ile Türkiye'de işsizliğin sona erdirilmesi planlanıyor.