Salı geldi! 5 adedi 9,90’a satılıyor zeytin, yağ, peçete... ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı! Fiyatlarda peş peşe indirimler yapıldı!

ŞOK zincir market fiyatlarında peş peşe indirimler yaptı. 50 adet peçete 9,90'a satılacak. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı, elektronik ürünlerde, beyaz eşyalarda da sürpriz indirimler uygulandı. Milyonlarca kişi yeni haftanın gelmesiyle zincir marketlerde alışverişlerini yapmaya başlıyor. Hemen ŞOK kataloğunu inceleyip alışverişinize öyle başlayın! Pazartesi günleri ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte ŞOK'un bu hafta için hazırladığı indirimler...