Salı geldi! 5 adedi 9,90'a satılıyor zeytin, yağ, peçete... ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı! Fiyatlarda peş peşe indirimler yapıldı!
ŞOK marketleri müşterilerin merakla beklediği yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte özellikle zincir marketlerin aktüel kataloğu araştırılmaya başlandı. Bu noktada ŞOK dikkat çeken aktüel ürünler kataloğundaki ürünler tek tek açıkladı. Teknolojik aletler ve gıdada indirimler yapıldı. Üstelik indirimler 29 Kasım 2022 tarihine kadar da sürecek. 50'li peçete 14,50'den 9,90'a düşüyor.
29.11.2022 11:46 - Son Güncelleme: 29.11.2022 11:46
ŞOK zincir market fiyatlarında peş peşe indirimler yaptı. 50 adet peçete 9,90'a satılacak. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı, elektronik ürünlerde, beyaz eşyalarda da sürpriz indirimler uygulandı. Milyonlarca kişi yeni haftanın gelmesiyle zincir marketlerde alışverişlerini yapmaya başlıyor. Hemen ŞOK kataloğunu inceleyip alışverişinize öyle başlayın! Pazartesi günleri ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte ŞOK'un bu hafta için hazırladığı indirimler...