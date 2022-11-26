Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor!
32 günlük faizi net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor. Hesapta parası olan kişileri yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün geniş standartlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bankalar tarafından vadeli mevduat faizi için geniş imkanlar sunuluyor. Bu kapsamda vatandaşlar en fazla faizi veren bankaya paralarını yatırıyor.
26.11.2022 09:57 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:11