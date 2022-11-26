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Haberler Ekonomi Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor!

Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor!

32 günlük faizi net getirisi 9.994,52 TL'yi aşıyor. Hesapta parası olan kişileri yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün geniş standartlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bankalar tarafından vadeli mevduat faizi için geniş imkanlar sunuluyor. Bu kapsamda vatandaşlar en fazla faizi veren bankaya paralarını yatırıyor.

takvim.com.tr
26.11.2022 09:57 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:11
Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

Hesabında parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren haberler her geride bıraktığımız gün daha çok artıyor. Faiz oranlarında yaşanan gelişmeler son günlerin en popüler hizmetleri olarak biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

500.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

Anadolubank

Renkli Hesap
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 9.994,52 TL

Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

Odeabank

Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %23,00
Net Kazanç: 9.578,08 TL


Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

Alternatif Bank

VOV Hesap
Faiz: %23,00
Net Kazanç: 9.578,08 TL


Hesabında toplu parası olanlar bayram etti! 32 günlük faizi güncellendi! Aylık net getirisi 9.994,52 TL’yi aşıyor!

N Kolay

Faiz: %25,00
Net Kazanç: 10.410,96 TL

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