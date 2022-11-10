İŞKUR işe alım sinyalini çaktı! 23 ilde İVEDİLİKLE KPSS’siz deneyimsiz 20-44 yaş arası personel alınacak! 9.999 TL maaşla ilkokul, ortaokul lise mezunu...

İŞKUR'un ekim ayı istatistikleri çıktı. Buna göre geçtiğimiz ay 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Bu yılın 10 aylık bölümünde sektörler itibarıyla da en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında oldu. Öte yandan mesleklerde en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla "satış danışmanı/uzmanı", "turizm otelcilik elemanı" ve "konfeksiyon işçisi" mesleklerinde gerçekleşti. Kasım ayında da aynı hızla iş ilanları yayınlanan iş bulma kurumu yeni personel alımına başladı.