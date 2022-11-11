73.12 ZAM ÇIKTI! Memur ve emekliye OCAK 2023 zamlı ÇİZELGESİ! 6 aylık enflasyon+ %8 T. sözleşme+ R. payı+ 3600 ek gösterge...
Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm maaşlar ortaya çıktı. 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Gelişmeler yakından takip edilirken özellikle refah payı gündemde büyük yer kaplıyor. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için de harekete geçildi. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.12 arasında bulunuyor. Bizler de tahminler ışığında Memur ve emekliye OCAK 2023 zamlı ÇİZELGESİNİ ortaya çıkardık. İşte kim ne kadar zam alacak yanıtı...
Enflasyon tahminlerine göre SSK- Bağ-Kur emeklileri, memurların ve memur emeklilerinin zamlı hesaplı tablosu ortaya çıktı. Ayrıca 5-10 puanlık bir refah payı da gündemde yer alıyor. Peki emekli ve memurun Ocak 2023 zammı nasıl olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? Zam müjdesine 2 aydan az bir süre kaldı. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Uzman isimler hesaplamalar yaptı. En az yapılacak zam belli oldu. İşte detaylar...
Emekli ve memur zammı için güncel veriler geldi. Ocak 2023 zammı ile milyonlarca vatandaşın yüzü gülecek. Aralık ayı yaklaşırken araştırmalar artıyor. Peki 2023 memur ve emekli zammı ne kadar olur? Memur ve emekliye yıl başında yüzde kaç zam yapılacak?
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı eğer 5 puan refah payı eklenirse yüzde 20.91'i, 10 puana ulaşılırsa 25.91'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 5 puanlık refah payıyla yüzde 13'e çıkarılırsa yüzde 22.51, 10 puan refah payıyla yüzde 18'e yükseltilirse yüzde 27.83 olacak.