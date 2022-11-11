73.12 ZAM ÇIKTI! Memur ve emekliye OCAK 2023 zamlı ÇİZELGESİ! 6 aylık enflasyon+ %8 T. sözleşme+ R. payı+ 3600 ek gösterge...

Enflasyon tahminlerine göre SSK- Bağ-Kur emeklileri, memurların ve memur emeklilerinin zamlı hesaplı tablosu ortaya çıktı. Ayrıca 5-10 puanlık bir refah payı da gündemde yer alıyor. Peki emekli ve memurun Ocak 2023 zammı nasıl olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? Zam müjdesine 2 aydan az bir süre kaldı. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Uzman isimler hesaplamalar yaptı. En az yapılacak zam belli oldu. İşte detaylar...