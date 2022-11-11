1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişine mühür basıldı! Torbadakilere EYT VERİLDİ! EYT'de Ocak 2023 maaş TABLOSU çıktı!
EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT bugün Meclis'te mi? EYT düzenlemesi sürecinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme hakkında açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmanın aralık başında tamamlanacağını belirtti. Gözler formüle çevildi. EYT'li olmak isteyenler düzenlemenin detaylarını öğrenmek istiyor. İşte EYT kapsamı hakkında merak edilenler!
EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022 BUGÜN! Emeklilikte yaşa takılanlar için flaş açıklama geldi. 4 milyonu aşkın EYT'li bu haberi bekliyordu. EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'ten geçmesi ardından Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir" denildi. Son dakika gelişmesinin ardından EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Nasıl EYT'li olurum? EYT için sigorta dökümündeki harflerin ne önemi var? EYT için eksik primi olanlar ne yapacak? EYT'de borçlanma hakkı nedir? EYT için istifa etmek mi gerekiyor? soruları araştırılır oldu. İşte EYT'de önemli soruların yanıtları...
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili, "Bakanlığımız sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." bilgisini paylaştı.
Düzenlemenin Ocak 2023 tarihinde yürülüğe girmesi planlanırken, EYT kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak? EYT için eksik primi olanlar ne yapacak? EYT'de SSK Bağ-Kur ayrımı var mı? EYT'de borçlanma hakkı var mı? EYT düzenlemesi hangi yılı esas alacak? EYT sonrası işveren çalışanı emekli edebilir mi? EYT'den yararlanıp işe geri dönebilir miyiz? EYT için istifa etmek mi gerekli? soruları gündeme geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:
"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.
Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
Öte yandan Profesör Cem Kılıç merak edilen bir çok soruya yanıt verdi.
EYT EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Evet. Ancak işveren isterse devam edebilirler. Emeklilik için işçinin istifası durumunda işçi ile işveren arasındaki özel hukuk ilişkisi biter. Yani sözleşme ortadan kalkar. Bu durumda işveren isterse bir bölüm çalışanla devam eder, istemezse devam etmez. Emekli olanların tamamını da istemeleri durumunda çalıştırabilir. Kısaca söz işverenindir. Yönetim hakkını kullanarak istediğini devam ettirir, istediğini ettirmez.