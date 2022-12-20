İŞKUR düdüğü öttürdü! 18-46 yaş arasındakiler başvuru ekranına tıklasın! KPSS’siz en az 7.500 TL maaşla aranıyor! Hastanelere, bankalara işçi alımı...

İŞKUR kamu ve kurum dışı işçi alımı ilanları yayımlandı. Bu kapsamda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 44 işçi statüsünde personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre lisans ve önlisans mezunu deniz trafik operatörü, tahlisiye personeli, mühendis ve büro personeli alınacak. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dahil güncle İŞKUR iş ilanlarının tümü...